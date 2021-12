Manchester United : David de Gea kassiert Kritik nach kuriosem Gegentreffer

Emile Smith Rowe hatte keine große Mühe, den FC Arsenal gegen Manchester United in Führung zu bringen, da David de Gea auf dem Boden lag und das Tor frei war. Der spanische Keeper muss sich nun Kritik anhören.

Es geschah in der 13. Spielminute beim Topspiel zwischen Manchester United und dem FC Arsenal: David de Gea ging nach einer Ecke der Gunners und einem Zusammenstoß mit Mitspieler Fred zu Boden.

England-Legende Alan Shearer (51) gibt de Gea die Schuld für den Gegentreffer. "Das passiert in jedem Spiel, dass dir jemand mal auf den Fuß oder den Knöchel tritt", sagte der 63-fache englische Nationalspieler (30 Tore) laut dem Daily Star gegenüber Prime Video

David de Gea dürfe weder so zu Boden gehen, noch auf dem Rasen liegen bleiben, bemängelt der ehemalige Mittelstürmer von Blackburn, Southampton und Newcastle United: "Eine Minute später steht er ja schon wieder auf den Beinen. So weh kann es also nicht getan haben."

Manchester United dreht Partie gegen Arsenal

Die Kritik an de Gea wäre wohl noch größer ausgefallen, hätte United das Spiel nicht noch gedreht. Den frühen Rückstand durch Smith Rowe legalisierte Bruno Fernandes (44.). Cristiano Ronaldo traf 8 Minuten später zur Führung, die Martin Ödegaard postwendend ausglich.

Per Elfmeter sorgte der portugiesische Superstar in der 70. Spielminute für den 3:2-Erfolg unter den Augen des neuen Interimscoachs Ralf Rangnick, der auf der Tribüne im Old Trafford saß.

Michael Carrick verlässt Manchester United

Das Topspiel war die letzte Partie von Michael Carrick, der bisherige Interimsnachfolger von Ole Gunnar Solskjaer verlässt die Red Devils. Laut eigener Aussage will der ehemalige Muster-Profi sich eine Auszeit nehmen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.