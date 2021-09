Manchester United : David de Gea: Nach 40 erfolglosen Versuchen endlich wieder Elfmeter-Held!

Die Schlussphase im London Stadium war wahrlich nichts für schwache Nerven. In der 89. Minute schoss Jesse Lingard, der sich in der Rückrunde der letzten Saison noch als Leihspieler in die Herzen der West Ham-Fans gespielt hatte, Manchester mit 2:1 in Führung. Eigentlich der Schlusspunkt dieser ansehnlichen Partie.

Doch die Hammers steckten nicht auf und kamen in der Nachspielzeit nach einem Handspiel von Luke Shaw zu einem Elfmeter, den Manchesters Torhüter David de Gea hielt. Die Chancen standen dafür mehr als schlecht. Der Spanier hatte keinen der 40 vorherigen Strafstöße abwehren können.