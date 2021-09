Manchester United : David de Gea nach gehaltenem Elfmeter: "Hatte ein bisschen Angst"

Der in der Vergangenheit oft gescholtene David de Gea war am Sonntagnachmittag der große Held. Unmittelbar nach seinem parierten Elfmeter hatte der Torhüter von Manchester United aber große Sorge, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war.

Manchester United hat in der Premier League einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gegen West Ham United eingefahren. David de Gea avancierte durch seinen stark gehaltenen Elfmeter von West Hams Mark Noble in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Matchwinner für die Red Devils.

Der Torhüter hielt den Jubel über seine Parade aber noch etwas in sich. "Als ich den Elfmeter gehalten habe, dachte ich: 'Vielleicht bin ich von der Linie abgekommen?' Also hatte ich ein bisschen Angst", gab de Gea im Anschluss an die Partie in einem Interview auf dem vereinseigenen Kanal zu. "Aber es war eine gute Rettungstat am Ende des Spiels und das ist wichtig für uns."