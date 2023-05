David de Gea patzt katastrophal - Erik ten Hag reagiert eindeutig

David de Gea will Manchester United treu bleiben. Verhandlungen über eine Verlängerung blieben entgegen anderslautender Gerüchte bisher allerdings ergebnislos. Trainer Erik ten Hag hat eine klare Meinung über den spanischen Keeper.

Erik ten Hag spricht sich trotz des Patzers für eine Verlängerung mit dem 32-Jährigen aus. " Wir möchten, dass er hier bei Manchester United bleibt und seinen Vertrag verlängert", erklärte der Trainer im Anschluss an die Partie. "Wir wollen, dass er auch in der nächsten Saison bei uns ist."

Die Pleite bei den Hammers muss sich David de Gea ankreiden lassen. Der langjährige spanische Nationalkeeper patzte in der 27. Spielminute böse, ließ einen Kullerball in seine Maschen rutschen. Ein krasser Fehler.

Manchester United muss um die Teilnahme an der Champions League bangen. Der Rekordmeister verlor am Sonntag sein Auswärtsspiel bei West Ham United mit 0:1. Der Vorsprung auf Erzrivale Liverpool beträgt nur noch einen Zähler. Allerdings haben die Red Devils noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Erik ten Hag will auch in der neuen Saison mit David de Gea zusammenarbeiten - Foto: kivnl / Shutterstock.com

"Raus aus unserem Klub"

Nicht wenige Anhänger sprechen sich indes gegen eine Verlängerung mit dem Spanier aus. "Wir werden als Mannschaft niemals vorankommen, solange er zwischen den Pfosten steht. Ihm fehlt seit fast zehn Jahren die Konstanz", postete ein User auf Twitter. "Raus aus unserem Klub", zitiert die Boulevardzeitung Daily Mail in einer Schlagzeile indes einen weiteren wütenden United-Anhänger.

David de Gea, seit 2011 im Verein, ist Großverdiener im Old Trafford. Er bringt mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr nach Hause. Sein auslaufender Vertrag kann per Option um eine Spielzeit verlängert werden. United will allerdings, dass de Gea sein Gehalt senkt.