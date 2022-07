Manchester United David de Gea veräppelt Donny van de Beek

Donny van de Beek (25) ist nach seiner halbjährigen Leihe an den FC Everton zurück bei Manchester United. Keeper David de Gea empfängt den niederländischen Nationalspieler mit einer Frotzelei.

Am Donnerstag drehten einige Stars von Manchester United bereits erste Runden auf dem Trainingsplatz, während die Nationalspieler um Cristiano Ronaldo (37) und Co. noch nicht mit von der Partie sind. Offenbar herrscht gute Laune bei den Red Devils.

David de Gea parierte zweimal gegen Donny van de Beek und ließ die Nachwelt daran festhalten. In den Sozialen Netzwerken postete er ein an van de Beek adressiertes Bild einer Parade und montierte ein virtuelles Stoppschild auf den Schnappschuss mit dem Hinweis "Heute nicht".

Mit dem Überwinden von David de Gea hat es für Van de Beek zwar zumindest am Donnerstag nicht so richtig geklappt, generell geht der Mittelfeldspieler aber voller Hoffnung in seine dritte Saison bei den Red Devils.