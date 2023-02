David de Gea nennt die Erfolgsformel von Manchester United

Manchester United hat sich am Samstag durch den Sieg über Crystal Palace (2:1) in der Spitzengruppe der Premier League festgesetzt. Selbst der Ausfall diverser Führungsspieler macht den Red Devils anscheinend wenig aus. Keeper David De Gea (32) weiß, warum.

Der Spanier ist seit fast zwölf Jahren im Old Trafford zu Hause. In diesem Zeitraum holte er mit United insgesamt sieben Titel. Seit der Saison 2016/17 hat er jedoch nicht mehr Hand an einen Pokal gelegt, weil die Folgejahre von zahlreichen Krisen geprägt waren. "Ich habe schwierige Momente für diesen Verein erlebt", berichtete De Gea deshalb kürzlich englischen Medienvertretern.

In dieser Spielzeit stehen die Zeichen in Manchester aber wieder auf Erfolg – sehr zur Freude des eigenen Schlussmanns. "Jetzt genieße ich es mehr, Spiele zu gewinnen, besonders hier zu Hause und es ist großartig, dabei zuzusehen. Die Stimmung ist großartig, die Atmosphäre ist großartig", schwärmte de Gea.

Manchester United überzeugt durch Leidenschaft

Als großen Pluspunkt bewertet De Gea die große Einsatzbereitschaft innerhalb der Mannschaft. "Der Teamgeist ist bei allen groß, alle kämpfen bis zum Schluss und alle sind bereit, von der Bank aus gute Leistungen zu erbringen. Es ist toll zu sehen, wie die Mannschaft spielt und gute Leistungen bringt."