Manchester United : Dean Henderson könnte innerhalb der Premier League wechseln

Für Dean Henderson ist bei Manchester United seit Jahren kein Vorbeikommen an David de Gea. Im Sommer könnte der ewige Ersatzmann daher Konsequenzen in Form eines Wechsel ziehen, der Premier League aber erhalten bleiben.

Dean Henderson weckt angeblich Begehrlichkeiten innerhalb der Premier League. Nach Informationen des Transfermarktexperten Fabrizio Romano befindet sich die Nummer 2 von Manchester United schon seit Januar bei Newcastle United im Fokus.

Im Old Trafford steht im Sommer die Entscheidung ab, ob Henderson nochmals ausgeliehen wird. Der 25-Jährige will in der kommenden Saison definitiv Stammkraft sein, was ihm in Manchester aufgrund der Anwesenheit von David de Gea seit Jahren verwehrt bleibt.

