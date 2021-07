Manchester United : Paul Pogba: United-Aus besiegelt? Das sagt Solskjaer

Gerüchte über seine Unzufriedenheit begleiten Paul Pogba schon seit seiner Ankunft 2016 im Old Trafford. Da er sich nun in seinem letzten Vertragsjahr befindet, nehmen diese Spekulationen noch einmal an Fahrt auf. Der Coach von Manchester United tritt nun auf die Bremse.