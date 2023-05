Diamanten-Fieber: Cristiano Ronaldo ist um einen Luxusartikel reicher

Cristiano Ronaldos neue Uhr aus Edelstahl wartet neben seinem Abbild außerdem mit 26 weißen Diamanten auf dem Rahmen auf. Die Edelsteine tragen gewiss auch die Hauptschuld am stolzen Verkaufspreis.

Der Iberer arbeitet seit geraumer Zeit als Markenbotschafter für die Luxusfirma und erhielt deshalb zur Boutique-Eröffnung in Saudi-Arabien die maßgeschneiderte Uhr "Heart of CR7 Baguette" geschenkt. Der Chronometer, dessen Display den Fußballer beim Torjubel gegen Manchester United im Jahr 2013 zeigt, ist knapp 105.000 Euro wert.

Das Uhren-Unternehmen Jacob & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen seine neueste Kollektion. Besonders interessant für Fußballfans: In der Serie sind einige ikonische Momente aus der Karriere des Cristiano Ronaldo festgehalten.

Cristiano Ronaldo soll Marke wohl nach Saudi-Arabien transportieren

Jacob & Co. eröffnete sein erstes Geschäft in Saudi-Arabien ca. vier Monate, nachdem Cristiano Ronaldo im Wüstenstaat aufgeschlagen ist. Dies ist sicherlich kein Zufall. Der Fußballer soll der Marke in seiner neuen Heimat zu größerer Popularität verhelfen.

Gründer Jacob Arabo betonte bei der Eröffnung die Relevanz des arabischen Marktes. "Wir freuen uns, unsere Flaggschiff-Boutique in Saudi-Arabien zu eröffnen und den wunderbaren Menschen vor Ort unsere einzigartigen Produkte und Designs näherzubringen."

Der US-Amerikaner ist indes davon überzeugt, dass er seine Erfolgsgeschichte im Königreich fortsetzen wird. "Das saudische Volk hat ein anspruchsvolles Auge für Luxus und Qualität und als wir die Türen unserer ersten Boutique in Riad öffneten, waren wir bereit, diese Erwartungen zu übertreffen", versicherte Arabo.

