Manchester United : Diogo Dalot: Ralf Rangnick durchkreuzt Pläne von Jose Mourinho

Vor einigen Wochen sah es für den AS Rom in puncto Diogo Dalot noch sehr gut aus. Der Wind hat sich allerdings gedreht. Ralf Rangnick will den Außenverteidiger nicht an seinen Trainerkollegen Jose Mourinho abgeben.