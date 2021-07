Manchester United : Nach Jadon Sancho: Dominic Calvert-Lewin auf dem Sprung zu Manchester United?

Nach Informationen der Tageszeitung The Sun zeigt Manchester United Interesse an Dominic Calvert-Lewin. Der 24-Jährige soll demnach langfristig die Nummer neun im Old Trafford werden.

Dass Calvert-Lewin das Zeug für Englands Rekordchampion hat, stellte er vor allem in der Saison 2020/2021 unter Beweis. 21 Tore und vier Tore erzielte er in 39 Partien für den FC Everton, bei dem er noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Manchester United will in der kommenden Saison endlich den ersten Ligatitel seit 2013 holen und auch in der Champions League wieder angreifen. In Jadon Sancho von Borussia Dortmund wurde bereits ein hochkarätiger Neuzugang verpflichtet. Womöglich folgt bald dessen Nationalmannschaftskollege Calvert-Lewin.