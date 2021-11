Manchester United : Dominic Calvert-Lewin über Cristiano Ronaldo: "Liebe es, ihm zuzuschauen"

Cristiano Ronaldo ist nach seiner Rückkehr zu Manchester United bis auf ein Zwischentief in absoluter Topform unterwegs. Die Premier League kniet nieder, Dominic Calvert-Lewin zeigt sich vom Superstar tief beeindruckt.

Beim 3:0 gegen Tottenham Hotspur blitzte mal wieder auf, über welche Extraklasse Cristiano Ronaldo noch immer verfügt. Zuerst hatte er stark per Volley zur Führung für Manchester United getroffen, um den nachfolgenden Treffer mustergültig vorzubereiten. Da hat auch Positionskollege Dominic Calvert-Lewin vom FC Everton nicht schlecht gestaunt.

"Als Spieler und wenn der Ball in Bewegung ist, denkt er, wie kann ich ein Tor erzielen", analysiert der Everton-Stürmer ganz genau, wie sich Ronaldo in gewissen Situation verhält. Außerdem sagte er während der Monday Night Football Show bei Sky Sports: "Ronaldo ist der beste Spieler der Welt. Das liegt an seinem Arbeitstempo und seinem Willen, immer wieder Tore zu schießen."