Donny van de Beek bieten sich zwei Optionen, Manchester United zu verlassen

Donny van de Beek könnte Manchester United im Winter endgültig verlassen. Zwei Klubs aus seiner Heimat sollen sich in Stellung bringen.

Sollte sich Donny van de Beek gegen eine Zukunft bei Manchester United entscheiden, könnte die Eredivisie wieder zu seiner Stammliga werden. Von dort sollen laut 90min.com Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 25-Jährigen signalisieren.

Die vergangene Rückrunde hatte van de Beek bereits nicht mehr bei United verbracht und sich stattdessen an den Ligakonkurrenten FC Everton verleihen lassen. Van de Beek hatte sich in diesem Sommer vorgenommen, in Manchester endlich durchzustarten.

Helfen sollte ihm dabei Erik ten Hag, den er noch aus der gemeinsamen Zeit in Amsterdam kennt. Doch auch unter dem neuen alten Trainer verbesserte sich van de Beeks Situation nicht. In der Premier League stand er lediglich 19 Minuten auf dem Rasen.