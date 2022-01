Manchester United : Donny van de Beek: Dortmund und Newcastle als Optionen?

Ralf Rangnick will Donny van de Beek (24) eigentlich nicht abgeben. Das betonte der deutsche Interimstrainer von Manchester United unlängst. Nun kommen trotzdem Spekulationen um einen Abschied des Niederländers auf.

Nach Informationen der Tageszeitung Manchester Evening News wurde Newcastle United eine Winter-Verpflichtung van de Beeks angeboten – ebenso wie Borussia Dortmund.

Van de Beek war 2020 für 39 Millionen Euro Ablöse plus Boni in Höhe von 5 Mio. von Ajax Amsterdam ins Old Trafford gewechselt, bisher kommt er aber über eine Reservistenrolle nicht hinaus. Weder unter Ole Gunnar Solskjaer, noch unter Nachfolger Ralf Rangnick ist van de Beek Stammspieler.