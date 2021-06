Manchester United : Donny van de Beek: Sein Berater wird nach Barça-Gerüchten deutlich

Frenkie de Jong könnte beim FC Barcelona bald Verstärkung von seinem Landsmann Donny van de Beek (24) bekommen. Diese Meldung flammte zumindest jüngst in der internationalen Transfer-Gerüchteküche auf. Dran ist an diesen Berichten allerdings offenbar nichts.

Wie der niederländische Journalist Simon Zwartkruis bei Voetbal International berichtet, habe der Berater van de Beeks Spekulationen über eine vorzeitige Trennung von Manchester United und einen Wechsel nach Barcelona als "kompletten Bullshit" bezeichnet.

Van de Beek soll in Manchester bleiben und denkt nicht an Abschied. Mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer habe es bereits Gespräche über die neue Saison geben. Dann will van de Beek beim englischen Rekordmeister endlich durchstarten.

In seiner ersten Saison nach dem 40 Millionen Euro schweren Wechsel von Ajax Amsterdam ins Old Trafford konnte den Niederländer nur selten zeigen, warum ihn United holte. In der Premier League kam er auf 511 Spielminuten, verteilt auf 19 Partien.