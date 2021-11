Manchester United : Donny van de Beek: Van der Vaart rät ihm zu Bundesliga-Wechsel

Van de Beek durfte jüngst am fünften Spieltag der Champions League beim FC Villarreal erstmals seit langem wieder von Beginn an ran. Nach einer knappen Stunde wurde er allerdings durch Bruno Fernandes ersetzt.

Der portugiesische Nationalspieler kommt in knapp zwei Jahren im Trikot von Manchester United in 98 Spielen auf sensationelle 44 Tore und 34 Vorlagen. Für van de Beek wird es auch in Zukunft schwer sein, an Fernandes vorbeizukommen.