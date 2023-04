Donny van de Beek verlässt Manchester United wohl – Wunschklub steht fest

Inzwischen sind es fast drei Jahre, in denen Donny van de Beek vergeblich versucht, bei Manchester United den Durchbruch zu erlangen. Eine innige Liebesbeziehung wird das nicht mehr. Im Sommer steht die endgültige Trennung an.

Die Hoffnung war groß, dass Donny van de Beek unter seinem alten Trainer Erik ten Hag endlich richtig durchstartet. Bei Manchester United glaubt daran inzwischen aber niemand mehr ernsthaft. Die Wege trennen sich wohl, auf Beitreiben aller Parteien.

Nach Informationen des Portals Football Insider will Ajax Amsterdam van de Beek im Sommer zurückholen. Dort schwang sich der Niederländer bis zu seinem United-Wechsel 2020 zu einem der begehrtesten Mittelfeldspieler Europas auf.

Zu Beginn des Jahres zog sich van de Beek eine schwere Knieverletzung zu, die ihn in dieser Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen lässt. Dem 25-Jährigen ist es also schon seit Wochen nicht möglich, Werbung in eigener Sache zu betreiben.