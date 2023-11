Rasmus Hojlund und Christian Eriksen: Doppelter Verletzungsschock für Manchester United und Dänemark

Die bislang verkorkste Saison von Manchester United ist gut dokumentiert. In der Champions League droht das Gruppenphasen-Aus, aus dem League Cup verabschiedete man sich nach einer 0:3-Heimpleite gegen Newcastle United sang und klanglos. In die nun anstehende Länderspiel-Pause hat man sich immerhin in der Premier League mit einem 1:0-Sieg gegen Luton Town gerettet.