Drei US-Klubs sind heiß auf Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo könnte in die USA wechseln - Foto: / Getty Images

Manchester United und Cristiano Ronaldo werden sich im Anschluss an diese Saison höchstwahrscheinlich trennen. Zum Abschluss seiner Karriere könnte es den Superstar in die Major League Soccer ziehen.

Cristiano Ronaldo zeigte am Donnerstag immerhin die richtige Reaktion auf seine Suspendierung. Beim 3:0 in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol hatte der Altmeister ein Mandat in der Startelf bekommen, stand 90 Minuten auf dem Platz und erzielte kurz vor Schluss den Endstandstreffer.

Trainer Erik ten Hag versendete im Anschluss lobende Worte: "Es war toll zu sehen, wie Cristiano Ronaldo sein Tor gemacht hat. Er hat viel kreiert, die Mannschaft hat für ihn kreiert und wir wissen, dass er die Fähigkeit hat, ein Tor zu erzielen. Cristiano brauchte ein Tor und jetzt bin ich zuversichtlich, dass es noch mehr Tore geben wird."

Für Manchester United wird Ronaldo aber aller Voraussicht nach nur noch in dieser Saison Tore schießen. Sein auslaufender Vertrag wird sehr wahrscheinlich nicht verlängert. Laut der Los Angeles Times ergeben sich in der nordamerikanischen Major League Soccer gleich drei Wechseloptionen.