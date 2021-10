Manchester United : Droht Jadon Sancho das gleiche Schicksal wie Donny van de Beek?

Jadon Sancho musste auch im Spiel gegen Tottenham wieder 90 Minuten auf der Bank sitzen. Die Freude über den 3:0-Triumph seiner Red Devils wird bei ihm daher verhalten ausgefallen sein. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, wird es Sancho möglicherweise so ergehen wie Teamkamerad van de Beek.

Die fehlende Struktur im United-Spiel könnte dem Neuzugang besonders zu schaffen machen: "Er kommt zu einem Klub, der völlig unzusammenhängenden Fußball spielt, er spielte in einer viel stärkeren Einheit bei Borussia Dortmund."

So sieht es zumindest Gary Neville, der über 20 Jahre für Manchester United spielte und die Ereignisse bei seinem früheren Verein genaustens beobachtet, nach der Partie gegen Tottenham. Donny van de Beek kam im Sommer 2020 mit großen Ambitionen ins Old Trafford und fristet seitdem ein Leben als Reservespieler. "Wenn Sancho nicht aufpasst, endet er auf die gleiche Weise", ist sich Neville sicher.

Jadon Sancho dürfte sich deshalb mehrmals wie ein Fremdkörper im eigenen Team fühlen. "Er muss auf der Bank sitzen und sich denken 'was mache ich hier, ich werde in diesem System niemals spielen'", so die United-Legende (599 Spiele).