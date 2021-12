Manchester United : Dusan Vlahovic stellt 60 Jahre alten Rekord von Cristiano Ronaldo ein

Der sich in absoluter Topform befindliche Dusan Vlahovic hat am Wochenende einen 60 Jahre alten Rekord der Serie A eingestellt. Ausgegangen war dieser von Cristiano Ronaldo.

Es ist eine Bestmarke, welche die europäische Fußballelite nur noch mal darin bestärken wird, Dusan Vlahovic unter Vertrag zu nehmen. Mit seinem Tor im Heimspiel gegen US Sassuolo (2:2) stellt der Angreifer des AC Florenz eine neue Bestmarke auf.

Vlahovic erzielte am Sonntag seinen 33. Serie-A-Treffer in diesem Jahr und egalisierte damit den Rekord von Cristiano Ronaldo, den der Superstar im vergangenen Jahr in Diensten von Juventus Turin aufgestellt hatte.