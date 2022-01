Manchester United : Edinson Cavani: Argentiniens Nummer 1 lockt den United-Star

Edinson Cavani könnte ab der kommenden Saison wieder näher an seiner Heimat Uruguay spielen. Nach Informationen des Daily Star bekundet River Plate Interesse an einem ablösefreien Transfer. Cavanis Vertrag bei Manchester United läuft in weniger als einem halben Jahr aus.

Der argentinische Rekordmeister lockt mit einem Vertrag über zwei Jahre, was somit der letzte große Deal in Cavanis Profikarriere sein dürfte. Der Routinier wird am Valentinstag immerhin 35 Jahre alt.