Manchester United : Edinson Cavani ballert munter weiter – die Belohnung wartet bereits

Edinson Cavani (34) is on fire. Der uruguayische Nationalspieler baut seine Tor-Serie auch im Halbfinal-Rückspiel der Europa League aus – und sammelt Argumente für eine Vertragsverlängerung bei Manchester United.

Vor Wochen noch waren Zweifel an Cavani aufgekommen. Bis zum Februar 2021 hatte er erst sieben Tore für United erzielt. Eine Vertragsverlängerung mit dem Uruguayer, immerhin einer der Topverdiener, wurde angezweifelt.

Mann des Tages im Manchester-Trikot: Edinson Cavani. Der Südamerikaner erzielte beide Tore für die Red Devils. In den letzten sechs Partien hat der 34-Jährige hervorragende sieben Treffer erzielt.

Manchester United steht im Europa-League-Finale. Nach dem 6:2-Heimsieg reichte dem Rekordmeister Englands eine 2:3-Pleite bei der Roma um weiterzukommen. Ende Mai geht es in Danzig nun gegen Villarreal um den Titel.

David de Gea: Was läuft da mit PSG?

Cavani bringt Kritiker zum Schweigen

Doch die jüngste Sieben-Tore-Serie hat die Kritiker verstummen lassen. Und auch der Verein scheint keine Bedenken zu haben. Laut den MANCHESTER EVENING NEWS wird die Verlängerung mit dem Altmeister noch vor dem Saisonende verkündet.

Solskjaer: "Jeder kann von Cavani lernen"

Ole Gunnar Solskjaer ist voll des Lobes für seinen Routinier. "Der Fußball hat seine eigene Sprache und Edinson hat heute Abend und während seiner gesamten Karriere bewiesen, wie sich ein Mittelstürmer verhalten sollte: Auf und neben dem Platz, in der Vorbereitung auf Spiele, in der Regeneration. Jeder in der Mannschaft kann von ihm lernen", lobt der United-Coach.