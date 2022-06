Manchester United Edinson Cavani bietet sich Rayo Vallecano an – Gehalt als Hindernis?

Radamel Falcao heuerte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei Galatasaray bei Rayo Vallecano an. Der Mittelstürmer erzielte sechs Tore in der Primera Division, traf im Schnitt alle 139 Minuten. Man kann nach einer Saison bilanzieren: Die Verpflichtung Falcaos hat sich für den spanischen Klub gelohnt, sein Vertrag wurde folgerichtig bis 2023 verlängert.

Cavani träumt von der spanischen Liga

Der 35-Jährige ist bereits weit rumgekommen. Er stürmte in Italien für Palermo und den SSC Neapel, ging Frankreich für Paris SG auf Torejagd und wechselte 2020 zu Manchester United. Vor seinem Karriereende will sich der Südamerikaner seinen Traum von der Primera Division erfüllen.

Kein Abschied aus Europa geplant

Cavani hat zahlreiche Angebote vorliegen, unter anderem von den Boca Juniors aus Argentinien. Für den Nationalstürmer kommt aber eine Rückkehr nach Südamerika aktuell noch nicht infrage. Mindestens bis zur Winter-Weltmeisterschaft will er in Europa stürmen, um in möglichst guter Form zu den Titelkämpfen in Katar anzureisen und bei seiner wohl letzten WM mit Uruguay in die KO-Phase einzuziehen .