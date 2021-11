Manchester United : Edinson Cavani bot sich bei den Boca Juniors an

Edinson Cavani hat sich offensichtlich während seiner Zeit bei Manchester United aktiv darum bemüht, einen neuen Verein zu finden. Schlau gemacht hat er sich deshalb bei den Boca Juniors aus Argentinien.

"Im Januar rief mich Cavani an und sagte, er wolle kommen, weil er bei Manchester United wenig spielt", berichtet Boca-Sportchef Juan Roman Riquelme bei TNT Sports. "Wir unterhielten uns einen Tag, am nächsten Tag wurde er eingewechselt und schoss in den letzten Minuten zwei Tore. Er hat das Spiel gedreht. Von da an hat er in jedem Spiel ein Tor geschossen und sie haben mit ihm verlängert."