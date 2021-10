Manchester United : Edinson Cavani: Wechselt er im Winter zum FC Barcelona?

Die katalanische Tageszeitung El Nacional bringt den Uruguayer mit einem Wechsel ins Camp Nou in Verbindung. Die Blaugrana sind in der Offensive verletzungsgeplagt, müssen noch immer auf Sergio Agüero, Ousmane Dembele und Martin Braithwaite verzichten.

Cavani hat bewiesen, dass er trotz seiner 34 Jahre noch nicht zum alten Eisen gehört. Er passte sich nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Manchester United im Sommer 2020 in Windeseile an die Premier League an, steuerte 23 Scorepunkte (17 Tore, sechs Vorlagen) in 43 Partien bei.