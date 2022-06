Manchester United Edinson Cavani in Spanien heiß begehrt – 3 LaLiga-Klubs locken

Spaniens Pokalsieger Betis Sevilla zeigt nach Informationen des Sportzeitung Mundo Deportivo Interesse an einer Zusammenarbeit mit Edinson Cavani. Ebenfalls angeklopft haben sollen Real Sociedad und der FC Villarreal.

Mit Real Sociedad und Betis Sevilla könnte Cavani in der kommenden Saison nicht nur in der Primera Division, sondern auch in der Europa League auflaufen. Villarreal hingegen kann international nur mit der Teilnahme an der Conference League punkten.

Cavanis Vertrag in Manchester läuft am 30. Juni aus. Zuletzt wurde spekuliert, der Uruguayer könnte zu seinem Ex-Verein SSC Neapel zurückkehren. "Er liebt Neapel und wäre glücklich, zurückzukommen", erklärte Berater Walter Guglielmone bei Radio Kiss Kiss Napoli auf entsprechende Spekulationen angesprochen.