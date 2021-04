Manchester United : Edinson Cavani is on fire – jetzt soll seine Zukunft geklärt werden

Eine Alternative zu Manchester United: Die Boca Juniors wollen den Mittelstürmer zurück nach Südamerika holen, bieten dem Routinier einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit.

Cavani war im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain ins Old Trafford gewechselt. In 31 Partien hat er zehn Tore erzielt. Derzeit ist er blendend drauf. Jüngst traf er im Europa League-Viertelfinale gegen den FC Granada und half dabei, das Halbfinale gegen die AS Roma zu sichern. In der Premier League traf er zuletzt gegen Tottenham und Burnley.