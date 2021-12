Manchester United : Edinson Cavani plant ablösefreien Wechsel zu Barça

Edinson Cavani hofft auf einen Anruf des FC Barcelona. Das berichtet die englische Zeitung The Times. Demnach will der Uruguayer seinen Vertrag nicht verlängern und zur neuen Saison ablösefrei in der Primera Division anheuern.

Cavani war 2020 nach Ablauf seines Vertrags von Paris Saint-Germain zu Manchester United gewechselt und war mit wettbewerbsübergreifend 17 Toren und zehn Vorlagen der Topscorer im roten Teil Manchesters.