Eduardo Camavinga: Manchester United wagt einen Versuch – und verschwendet Zeit?

Da er ein großer Fan von Eduardo Camavinga sein soll, werden seine neuen Bosse nach Informationen der spanischen Onlinezeitung Okdiario demnächst an Real Madrid herantreten, um über den Spieler zu sprechen. Mit allzu großen Hoffnungen sollte die Delegation allerdings nicht nach Spanien reisen.

Camavinga ist erst vor der Saison für 31 Mio. Euro von Stade Rennes gekommen. Nach seiner Ankunft unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag bis 2027, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Mio. Euro eingebaut wurde. Real erhofft sich also einiges vom Neuzugang.