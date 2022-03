Manchester United : Paul Pogba nennt härtesten Gegenspieler - es ist ein Deutscher

Paul Pogba bestreitet bereits seine siebte Saison in der Premier League, der wohl physisch stärksten Liga Europas. In all den Jahren ist dem Mittelfeldmann von Manchester United ein Kontrahent wegen seiner fordernden Spielweise am meisten in Erinnerung geblieben: Emre Can.