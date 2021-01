Manchester United : "Ein wichtiger Spieler": Paul Pogba brilliert wieder

Andre Oechsner Was musste Paul Pogba in den vergangenen Monaten nicht alles ertragen. Jetzt, nachdem er zweimal das Siegtor erzielte, wird er plötzlich wieder positiver dargestellt. Im Innenkreis von Manchester United war das Vertrauen in den Superstar fortlaufend ungebrochen, wie Harry Maguire zu verstehen gibt.

Bei United war ausgerechnet Paul Pogba in den letzten Spielen der Sieg-Garant. Also der Spieler, der aufgrund von massiven Formschwankungen in der bisherigen Saison vor allem im Netz teils heftig angefeindet wurde. Nachdem erst schon beim 1:0 in Burnley zum Matchwinner avancierte, war der amtierende Weltmeister auch beim 2:1 in Fulham der gefeierte Held, als er per Traumtor aus rund 20 Metern dem gegnerischen Tormann Alphonse Areola keine Chance ließ. Pogba habe keinen schwachen Fuß, schwärmte United-Kapitän Harry Maguire im Nachgang der Mittwochabendpartie. "Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass er langsam wieder fit wird. Dass Paul zurück ins Team kommt und das macht, was er im Moment für uns macht, ist großartig." Anhaltende Probleme mit dem ohnehin schon lädierten Sprunggelenk sowie eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus lähmten den 27-Jährigen über einen langen Zeitraum. Maguire jedenfalls schwört auf seinen Superstar-Kollegen.