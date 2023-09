Einstiges Juwel wechselt von Manchester United ins Unterhaus

Manchester United hat sich im vergangenen Juli von Axel Tuanzebe (25) getrennt. Der Abwehrspieler musste anschließend um seine sportliche Zukunft bangen. Sein Comeback will er nun in der zweiten Liga vorantreiben.

Die Spatzen pfiffen es in den letzten Tagen bereits von den Dächern. Jetzt ist es offiziell! Axel Tuanzebe ist zum englischen Zweitligisten Ipswich Town gewechselt. Dies machten die Tractor Boys in einer Erklärung publik.

"Der Verein freut sich, die Verpflichtung von Verteidiger Axel Tuanzebe bekannt zu geben. Der 25-Jährige, der letzte Woche mit Town trainiert hat, wechselt als Free Agent und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der Verein hat die Option, seinen Aufenthalt um weitere 12 Monate zu verlängern", teilte der Klub mit.

Ipswich Town ist erst in der Vorsaison in die EFL Championship aufgestiegen. Das Team wurde seitdem kräftig verstärkt. Tuanzebe ist nämlich schon der siebte Neuzugang. Zuvor stand der Innenverteidiger 17 Jahre lange in den Diensten von Manchester United. Dort konnte sich das Eigengewächs aber nie durchsetzen, weshalb im Sommer die Trennung erfolgte.