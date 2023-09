Empörung über Jesse Lingard: "Eine Verschwendung von Talent"

Jesse Lingard bewirbt sich um einen Vertrag in Saudi-Arabien - Foto: / Getty Images

Jesse Lingard (30) hat in diesem Sommer vergeblich versucht, ein neues Team zu finden. In Saudi-Arabien sieht er nun schließlich eine passende Chance – und wird dafür von den Fußballfans sportlich zu Grabe getragen.

Dort blieb er mit einer schwachen Bilanz (vier Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen) allerdings weit hinter den Erwartungen zurück, weshalb der Aufsteiger nach nur einem Jahr die Reißleine zog.

In der Vorsaison gingen Lingard und sein Ausbildungsverein, Manchester United, nach Jahren voller Ups and Downs, endgültig getrennte Wege. Der Angreifer kam im Sommer 2022 bei Nottingham Forest unter.

Lingard darf fortan für einen Monat auf Probe bei Al-Ettifaq mittrainieren. Der Klub aus der Saudi Pro League gab dies am Freitagabend bekannt. Da der Offensivspieler aktuell bei keinem anderen Verein unter Vertrag steht, fällt bei einem Transfer keine Ablösesumme an.

Bei Al-Ettifaq wird Lingard in den kommenden Wochen daran arbeiten, auf die Fußballbühne zurückzukehren. Da das Team von seinem Landsmann Steven Gerrard (43) trainiert wird, könnten die Chancen für den Engländer durchaus gut stehen.

Jesse Lingard: Fans verurteilen den früheren Profi von Manchester United

Bei den europäischen Fußballfans hat Lingard wiederum sämtlichen Kredit verspielt. Der polarisierende Brite wurde für seine Saudi-Pläne auf Social Media nämlich mit Kritik und Hohn übergossen.

"Lasst uns sagen, dass er seine Karriere beenden kann. Er hätte wirklich etwas werden können, wenn er demütig gewesen wäre", meinte ein User. Ein anderer stieß ins selbe Horn. "Lingard ist am Ende. Was für eine Verschwendung von Talent."

Für einen weiteren Nutzer ist Lingard letztlich auf dem Tiefpunkt seiner Laufbahn angekommen. "Das fasst seine Karriere in den letzten Jahren zusammen. Lächerlich, dass er nicht einmal einen Vertrag in Saudi-Arabien bekommt. Was ist mit ihm passiert, Mann?"

