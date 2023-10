England-Legende Beckham vor Rückkehr zu Manchester United?

David Beckham ist eine der größten Legenden von Manchester United und des englischen Fußballs. Seit 2003 ist der Engländer allerdings nicht mehr in der Premier League, geschweige denn bei den Red Devils tätig. Jetzt könnte Beckham vor einer Rückkehr zu United stehen.

Als David Beckham 1991 aus der Jugend von den Tottenham Hotspur in den Nachwuchs von Manchester United wechselte, ahnten vermutlich die wenigsten, was für eine Karriere der Engländer hinlegen würde. Im Trikot der Red Devils wurde Beckham in zwölf Jahren zu einer absoluten Klub-Legende.

Auch für die englische Nationalmannschaft brillierte er regelmäßig. 2003 folgte schließlich der Wechsel zu Real Madrid. Seitdem ist der mittlerweile 48-Jährige nicht mehr in der Premier League tätig gewesen. Daran könnte sich jetzt was ändern.

Wie talkSport berichtet, soll Beckham im Falle einer Übernahme von Scheich Jassim, der seit Monaten an United interessiert ist und ein Milliarden-Angebot abgegeben haben soll, als Botschafter zum Klub zurückkehren. Gegenüber The Athletic äußerte sich Beckham kürzlich zu den Verhandlungen rund um den Verein.