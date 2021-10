Manchester United : Enthüllt: Jose Mourinho erkannte Greenwoods Potenzial schon im Teenie-Alter

Jose Mourinho lenkte von 2016 bis 2018 die Geschicke im Theatre of Dreams und frequentierte in seiner Zeit bei Manchester auch die Jugendabteilung recht häufig. Dabei fiel ihm der junge Greenwood auf, der ihn über alle Maße faszinierte.

Nicky Butt, ehemaliger Spieler und heutiger Abteilungsleiter der Nachwuchsakademie bei den Red Devils, erinnert sich im Gespräch mit dem Athletic an die Zusammenarbeit mit The Special One. "[Mourinho war] ein unglaublicher Charakter. Ich war sein Nachwuchsleiter und fragte mich, wie wohl die Zusammenarbeit aussehen würde."