Manchester United : Er stand bei Barça im Wort - Laurent Blanc bereut erste Absage an United

"Sir Alex rief mich 1996 an und wollte mich. Aber da hatte ich schon bei Barcelona unterschrieben", berichtet der ehemalige Weltklasseverteidiger. "Stattdessen bin ich am Ende meiner Karriere dorthin gegangen. Es war fantastisch, dort zu spielen, und das einzige, was ich jetzt bereue, ist, dass ich nicht früher zu United gegangen bin."

Blanc schaffte den Durchbruch bei seinem Heimatverein Montpellier, spielte in der Folge für den SSC Neapel, Nîmes Olympique, AS Saint-Etienne und AJ Auxerre. 1996 wechselte er für knapp fünf Millionen Euro ins Camp Nou.