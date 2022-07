Premier League Erik ten Hag bestimmt Kapitän von Manchester United

Harry Maguire war in der vergangenen Saison der Kapitän von Manchester United. Unumstritten war er allerdings nicht. Im Gegenteil: Der Abwehrchef geriet heftig in die Kritik. Nun hat Neu-Trainer Erik ten Hag seinen United-Kapitän ernannt.

Maguire wurde in der vergangenen Saison, die die Red Devils auf dem sechsten Tabellenplatz und damit so schlecht wie nie zuvor in der Premier League beendeten, von Experten wie dem ehemaligen United-Kapitän Roy Keane scharf kritisiert. Auch bei den Fans hatte er einen schweren Stand.