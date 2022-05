Premier League Erik ten Hag bricht sein Schweigen über Cristiano Ronaldo

Bevor sich die Spieler von Manchester United, zumindest die, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sein werden, in eine kurze Sommerpause verabschieden, ist ihr neuer Trainer am Montag vorgestellt worden. Erik ten Hag nahm auf dem Podium Platz und stand geduldig Rede und Antwort.

Fragen zur weiteren Planung mit Cristiano Ronaldo sind mit besonders großem Eifer erwartet worden. "Natürlich Tore", sagte ten Hag auf die Frage, was ihm der Superstar in der kommenden Saison bringen könne. Der Niederländer, der im Old Trafford auf den glücklosen Interimstrainer Ralf Rangnick folgt, wird also nicht auf Ronaldos Dienste verzichten.

"Ich spreche zuerst mit Cristiano Ronaldo"

Ins Detail gehen will ten Hag zunächst allerdings nicht: "Ich spreche zuerst mit Ronaldo, bevor ich mit Ihnen spreche. Ich analysiere und ich denke, wir sind jetzt in diesem Prozess, bevor die Saison beginnt. Wir haben ein paar Wochen Pause, also analysiere ich. Ich beobachte und ich werde Schlussfolgerungen ziehen, aber ich behalte es für mich. Es ist die vergangene Saison und wir müssen in die nächste Saison gehen."