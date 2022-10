Premier League Erik ten Hag: Cristiano Ronaldo "aus Respekt" beim Derby-Debakel nicht eingewechselt

Cristiano Ronaldo hatte das Desaster im Stadtderby zwischen Manchester City und Manchester United über die gesamte Spieldauer von der Bank aus verfolgen müssen. Erik ten Hag lieferte im Anschluss den interessanten Grund, warum er seinen Superstar nicht auf das Feld beorderte.

"Ich habe ihn aus Respekt vor seiner großen Karriere nicht eingewechselt", sagte ten Hag nach dem Spiel. "Und außerdem hatte ich dann den Vorteil, dass ich Antony Martial einwechseln konnte. Er braucht die Minuten, aber ich will das nicht so betonen."

Nachdem Manchester United am Sonntag bei Manchester City schon zur Pause mit 0:4 heftig in Rückstand lag, hatte Erik ten Hag darauf verzichtet, seinen Superstar in die Partie zu bringen.

Der Superstar stand bisher nur in drei von neun Pflichtspielen in der Startelf, lediglich in der Europa League trug sich Ronaldo in die Torschützenliste ein. Ten Hag erteilt lieber anderen Spielern den Vorzug.