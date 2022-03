Ajax Amsterdam : Erik Ten Hag nach Manchester? Ex-United-Ass Jaap Stam spricht Warnung aus

Durch seine hervorragende Arbeit bei Ajax Amsterdam hat sich Erik Ten Hag zu einem der gefragtesten Trainer Europas entwickelt. Die Verantwortlichen von Manchester United ziehen ihn zum Beispiel in die engere Auswahl für den vakanten Chefcoach-Posten im Sommer. Jaap Stam mahnt Ten Hag allerdings zur Vorsicht.

Stam gehörte in seiner aktiven Zeit als Spieler zu den besten Innenverteidigern seiner Generation. Er spielte sowohl für Man United als auch für Ajax Amsterdam und kennt somit beide Vereine. Der 49-Jährige weiß deshalb, dass auf seinen Landsmann eine ziemliche Umstellung zukommen wird, wenn der Deal mit den Red Devils zustande käme.

"Für ihn wäre Man United etwas anderes, als das, was er in Holland erlebt", erklärte Stam Sky Sports Italia und betonte gleichzeitig, dass der Wechsel zu einem großen Verein für Ten Hag unausweichlich ist. "Er muss diesen Schritt in seiner Karriere machen."

