Premier League Erik ten Hag: Ex-Spieler mahnt Manchester United zur Geduld

Erik ten Hag hat bereits in dieser Woche seinen neuen Job bei Manchester United angetreten. Der Niederländer will sofort zur Tat schreiten. Ein ehemaliger Schützling rät den Red Devils dazu, den neuen Trainer erst einmal machen zu lassen.

Daley Blind kickte von 2014 bis 2018 bei Manchester United, bevor es ihn im Anschluss wieder zurück zu Ajax Amsterdam zog. Dort spielte er bis zur letzten Saison unter Erik ten Hag, von dem der Defensivmann eine sehr hohe Meinung hat. Aus diesem Grund traut er ihm den Posten in England durchaus zu.

"Es ist natürlich kein einfacher Job, aber er läuft auch nicht davon", erklärte Blind im Podcast des früheren niederländischen Nationalspielers Andy van der Meyde. "Er nimmt die Herausforderung an." Wichtig sei allerdings, dass Ten Hag das Vertrauen seiner Vorgesetzten spürt, so wie es schon in Amsterdam der Fall war.

"Bei Ajax hatte er (Edwin) Van der Sar und (Marc) Overmars hinter sich, was auch immer passierte, auch in schlechten Zeiten", erinnerte Blind, der sich diesen Rückhalt für seinen langjährigen Coach ebenso in Manchester wünscht. "Ich hoffe, er bekommt dort die Zeit, er ist einer der besten Trainer, die es gibt."