Erik ten Hag in der Kritik: Manchester United soll es wieder bei Zinedine Zidane probieren

Manchester United ist nicht wie gewünscht in die Saison gestartet. Erik ten Hag wird deshalb an den Pranger gestellt. Angeblich sollen deshalb bereits Gedankenspiele zu Zinedine Zidane angestellt worden sein.

Platz 6 in der Premier League, das 3:4 beim FC Bayern zum Auftakt in die Champions League – bei Manchester United liegt nach dem Start in die neue Saison vieles im Argen. Sportlich sind die Red Devils ihrem Anhang vieles schuldig geblieben.

Hat Erik ten Hag die United-Kabine verloren?

Der Erste, auf den Kritik einregnet, ist in solchen Fällen immer der Trainer. Erik ten Hag steht zwar noch nicht ernsthaft zur Disposition. In Teilen der englischen Berichterstattung war aber davon zu lesen, dass ten Hag bereits Teile der Kabine verloren haben soll. Die Stimmung soll alles andere als gut sein.

Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com will die Vereinsführung den Boden für den Fall von ten Hags möglicher Entlassung bereiten. Zinedine Zidane ist einer der Namen, die im Hintergrund gefallen sein sollen. Erste Kontakte sind geknüpft worden. Gerüchte über den Franzosen und einem Engagement beim Rekordmeister Englands sind nicht neu.