Erik ten Hag macht Ansage an 87-Mio-Einkauf Harry Maguire

Im Pokal darf Harry Maguire ran

Maguire stand in den vergangenen beiden Premier-League-Duellen (1:1 gegen Crystal Palace und 2:3 gegen den FC Arsenal) im Kader, musste aber 90 Minuten auf der Ersatzbank schmoren. Im FA-Cup durfte der Mannschaftskapitän erstmals wieder von Beginn an ran. Maguire spielte beim 3:1 über Reading an der Seite von Victor Lindelöf in der Innenverteidigung.