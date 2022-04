Erik Ten Hag: Marco van Basten glaubt an erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo

Nach van Bastens Meinung wird CR7 in der nächsten Spielzeit den Schlüssel zum Erfolg darstellen. "Natürlich muss Ronaldo hart arbeiten – und ich bin sicher, dass er hart arbeiten wird, weil ich sehe, dass Ten Hag einen Einfluss auf ihn hat, damit er spielt wie er will."

Van Basten rät dem langjährigen Trainer von Ajax Amsterdam außerdem, den Medienrummel am Old Trafford auszublenden. "Und wenn er das tut, bin ich sicher, dass er alles bei United verändern kann." Ten Hag hat bis zum Sommer 2025 in Manchester unterschrieben. Genügend Zeit also für tief greifende Reformen.