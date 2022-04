Erik ten Hag plant angeblich ohne Cristiano Ronaldo

Rund um den englischen Rekordmeister ist im Zuge der Ronaldo-Rückkehr im vergangenen Sommer ein Riesenhype entstanden. United wollte sich mit dem 37-Jährigen in der Führungsrolle wieder titelfähig machen, wird die Saison aber zum fünften Mal in Folge ohne etwas Blechernes abschließen – und droht sogar, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Cristiano Ronaldo: Formkurve zeigt nach unten

Cristiano Ronaldo führt mit 18 Saisontoren zwar die interne Torschützenliste an, traf in den letzten 13 Spielen aber lediglich viermal. Das horrende Salär von rund 28 Millionen Euro lässt sich nur noch schwer rechtfertigen. Ruhe kehrt mit Ronaldo so oder so nicht ein, vor allem nicht in England.