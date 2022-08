Manchester United Ten Hag: "Cristiano Ronaldo braucht Zeit, man kann es nicht erzwingen"

Im weiteren Gesprächsverlauf ließ ten Hag durchblicken, dass Cristiano Ronaldo gegen Brighton nicht aus disziplinären, sondern aus rein konditionellen Gründen auf der Bank saß. Der Niederländer stellte seinem abwanderungswilligen Angreifer sogar eine zeitnahe Rückkehr in die Startelf in Aussicht.

Gleichzeitig fordert er dafür eine hohe Leistungsbereitschaft. "Es braucht Zeit, man kann es nicht erzwingen. Er ist eine Woche im Training. Er muss mehr tun, um fit zu werden. Dieses Spiel wird helfen und nächste Woche wird es ihm besser gehen", ist ten Hag sicher.

Am kommenden Samstag sollte – mit oder ohne Ronaldo – jedoch ein Sieg gegen Brentford her, da im Anschluss der FC Liverpool im Old Trafford gastiert. Andernfalls droht mit drei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen ein Fehlstart nach Maß. Dadurch wäre die Euphorie, die nach der starken Vorbereitung in Manchester Einzug hielt, umgehend wieder verpufft.