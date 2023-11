Erik ten Hag wirft Marcus Rashford "inakzeptables" Verhalten vor

Nach der Derby-Niederlage am 29. Oktober gegen Manchester City (0:3) erlaubte sich Rashford am Abend eine Auszeit im Nachtlokal Chinawhite, obwohl der trainingsfreie Tag am Montag abgesagt wurde. Auf der Pressekonferenz vor dem Match gegen den FC Fulham (1:0, Torschütze: Bruno Fernandes) bezog dessen Coach erstmals Stellung zu diesem Vorfall.

"Ja, ich bin mir dessen bewusst. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Es ist inakzeptabel", fällte Erik ten Hag ein eindeutiges Urteil. Gleichzeitig versicherte der Niederländer, dass die Angelegenheit aus der Welt geschafft wurde. "Ich sagte es ihm, er entschuldigte sich und das war es. Für uns ist es eine interne Angelegenheit."

Marcus Rashford bei Erik ten Hag nicht in Ungnade gefallen

Im Gegensatz zum aussortierten Ex-BVB-Star Jadon Sancho (23) muss Rashford nach seiner Party-Nacht derweil nicht mit langfristigen Konsequenzen rechnen. Obwohl er unter der Woche im Pokal gegen Newcastle United (0:3) nur von der Bank kam, versicherte ten Hag, keinen Groll gegen den Offensivspieler zu hegen.

"Er fügt sich ein, ist sehr motiviert und versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen", schwärmte der United-Coach von seinem Spieler. "Ich bin mir sicher, dass er alles tut, um der Mannschaft zu helfen, Leistung zu erbringen und uns den Sieg zu ermöglichen."

