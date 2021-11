Manchester United : Erling Haaland: Sorgt Ralf Rangnick für seinen United-Wechsel?

Was wird aus Erling Haaland? Diese Frage wird die Fußballwelt wohl noch einige Woche respektive Monate beschäftigen. Das Zünglein an der Waage könnte Ralf Rangnick sein, der Manchester United an diesem Montag offiziell übernommen hat.

Nach einem Bericht des Daily Mirror sowie der Sun interessiert sich Rangnick sehr für einen Haaland-Transfer im Sommer kommenden Jahres. Rangnick soll eine hervorragende Beziehung zu Vater Alf-Inge Haaland unterhalten, welche für die Red Devils noch richtig wertvoll sein könnte.