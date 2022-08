Premier League Ex-Ligagröße zu Frenkie de Jong: Das ist peinlich für Manchester United

Der FC Barcelona will Frenkie de Jong in diesem Sommer verkaufen, Manchester United wird als Abnehmer gehandelt. Simon Jordan rät den Red Devils zum Schutz des eigenen Ansehens dringend davon ab, sich weiter um den Mittelfeldspieler zu bemühen.

"Er will nicht gehen, oder? Das Peinliche für Manchester United und ten Hag ist, dass es sich um einen Spieler handelt, von dem man annehmen würde, dass er für diesen Verein spielen möchte", sagt Jordan unter anderem in seinem längerem Statement, das einer Tirade gleicht.

Der ehemalige Palace-Investor ist sicher, dass de Jong den FC Barcelona nicht verlassen möchte, betont das mehrfach und schließt an, dass sich der Niederländer, wenn überhaupt, niemals Manchester United anschließen würde: "Ich glaube, er denkt, Manchester United ist in einem schwachen Zustand, sie spielen nicht in der Champions League. Er will eindeutig nicht gehen."

Warum bietet United überhaupt für Frenkie de Jong?

Jordan kriegt sich fast nicht ein, kann überhaupt nicht nachvollziehen, was aus dem einst so stolzen englischen Rekordmeister in den letzten Jahren geworden ist: "Das Problem ist: Wie zum Teufel hat sich Manchester United in eine Lage gebracht, in der sie für jemanden bieten, der nicht zu ihnen kommen will? Sie werden sich über den Tisch ziehen lassen und möglicherweise mehr für den Spieler bezahlen, als er wert ist."

Inzwischen soll sich auch der FC Chelsea um de Jong bemühen, der für den Fall seines angestrebten Verbleibs in Barcelona angeblich auf die Hälfte seines Gehalts verzichten muss. Das letzte Wort ist hier aber noch lange nicht gefallen.